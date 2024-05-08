Ankara

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, anneliğin ve Anadolu'nun annelik tarihinin sanat eserleriyle yorumlandığı Türkiye'nin ilk Anne Müzesi'ni gezdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Göktaş, kendisini karşılayan müzenin kurucusu Şermin Yaşar'a "Hayırlı, uğurlu olsun. Büyük emek harcadınız." ifadelerini kullandı.

Yaşar ile müzeyi gezen Göktaş, müzedeki birçok önemli sanatçıya ait anne ve çocuk temalı tablo ve heykeller ile koleksiyonlara ilişkin bilgi aldı.

Geçmişten bugüne annelerin kullandığı ve anneliği simgeleyen eşyalar, objeler ve anneliğin değerine dikkati çeken sanatsal çalışmalar hakkında bilgilendirilen Göktaş, geçici sergi alanındaki Cumhuriyet Müzesi envanterine kayıtlı Mustafa Kemal Atatürk'ün bebeklik eşyaları, zıbını ve başlığı ile Zübeyde Hanım'ın seccadesini inceledi.

Dünya anne bebek koleksiyonunun bulunduğu salonda 50'den fazla ülkeye ait anne bebek temalı ve görselli antika bebekleri de gözlemleyen Göktaş, müzede oluşturulan alanda farklı ülkelerin ninnilerini dinledi.

Müzeyi ziyarete gelenlerle de sohbet eden Göktaş, yaptığı açıklamada, müze ziyaretinde çok duygulandığını belirterek, "Burada herkes, kendisine ait, annesine ait, köklerine ait ama aynı zamanda anneler de kendilerine ait bir parça bulabiliyor. Hem hüznü hem geleceği hem modernliğiyle birlikte aynı zamanda tarihimizin, köklerimizin çok derin çalışıldığı bir müze olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Müze kurucusu Yaşar'ı tebrik eden Göktaş, müzede annenin kutsallığının ve tarihinin çok güzel vurgulandığını belirtti.

Yaklaşan Anneler Günü dolayısıyla başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere bütün annelerin gününü kutlayan Göktaş, "Türkiye'deki ve dünyadaki tüm annelerin gününü kutluyorum. Gazzeli annelerimizi ve savaş altında maalesef bu zorlu süreci yaşamak zorunda olan annelerimizin de gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şermin Yaşar da Göktaş'ın ziyaretinden dolayı gurur duyduğunu belirterek, teşekkürlerini iletti.

Yaşar, dünyadaki tüm annelerin duygularını ve Anadolu'nun annelik tarihini anlatabilmek için bu müzeyi açtığını kaydetti.