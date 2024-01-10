Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yıl yapılması planlanan EKPSS ile engelli kamu personeli atama takviminde tercih aşamasının başladığı belirtildi.

Yerleştirme işlemi için hazırlanan tercih kılavuzunun 10-19 Ocak'ta ÖSYM tarafından yayımlanacağı bildirilen açıklamada, adayların tercihlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabileceği kaydedildi.

Atamaların EKPSS puanı ve kura yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, tercih işlemlerinin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca son 21 yılda kamuda engelli memur sayısının 12 kat artırıldığı, 68 bin 108 engellinin kendileri için uygun kadrolara atandığı, geçen sene şubat ayında da 2 bin 323 engellinin atamasının yapıldığı hatırlatıldı.