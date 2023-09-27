Gül, ziyaret ve incelemelerde bulunmak için geldiği Bartın'da, partisinin il başkanlığını ziyaret etti.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Gül, ülkenin 14-28 Mayıs tarihlerinde güzel bir seçim sonucu yaşadığını, milletin ferasetinin her şeyin üzerinde olduğunu ve milletin bunu çok iyi bildiği için Türkiye'nin geleceğini tayin ettiğini söyledi.

Muhalefetin ve bazı CHP sözcülerinin, bugünlerde "Tekrar seçime gidelim. Yine seçim olsun" diye açıklamalarının olduğunu dile getiren Gül, "Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Seçimden yeni çıktık, milletimiz iradesini ortaya koydu. Bunlar seçimden kongreyi, delege seçimini, il başkanlığı seçimini anlıyorlar. Zaten Kılıçdaroğlu'nun kazanacağı tek seçim de genel başkanlığı seçimidir. Şimdiye kadar ülkeye bir çivileri bile nasip olmayan, taş üstüne taş koymayan muhalefetin bu hali, Türkiye demokrasisi açısından üzücü. Türkiye'nin kaliteli, projeye dair, projeksiyonuna dair fikir taşıyan bir muhalefete ihtiyacı var. Muhalefetin bu anlamda boşluğu da hala hissedilmektedir." diye konuştu.

AK Parti'li Gül, Türkiye Yüzyılı'nda toplumun her kesimini kucaklayacak, toplumun her kesiminin sorunlarını çözecek şekilde adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde attıklarını anlatarak, Türkiye Yüzyılı'nın en önemli işlerinden ve gündemlerinden birinin de yeni bir anayasa yapma olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, 1 Ekim'de açılacak Meclisin yeni dönemi ve yasama yılıyla artık darbe anayasasından kurtulacak, kendi sivil ve yeni anayasasını yapacak bir imkana kavuşacağına işaret eden Gül, "Bu konuda tüm partilerin ortak bir şekilde çoğulcu, sivil, yeni bir anayasayı yapması hususunda beklentimiz var." görüşünü paylaştı.

"Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni sivil anayasadır"

Türkiye'nin çoğulcu, demokratik, daha özgürlükçü sivil bir anayasaya ihtiyacının bulunduğunu, bunu da yine toplumun tüm kişileriyle konuşarak, ortaklaşarak yapacaklarını aktaran Gül, "AK Parti olarak çağrımız tüm partilere; gelin bu anayasayı beraber yapalım, darbe anayasasından ülkemizi kurtaralım. Herkesin 'Benim anayasam işte bu' diyeceği bir anayasayı ortaya koyalım. Bunu yapabilecek güçteyiz. Milletimizin de beklentisi bu yöndedir. Hep beraber 84 milyon vatandaşımızın burada emeğinin olduğu, fikrinin olduğu bir anayasayı Türkiye hak ediyor. Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı yeni sivil anayasadır. Bunu da hep beraber bu dönemde gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Partilerinin 7 Ekim'de büyük kongresini yapacağını ve "Türkiye Yüzyılı için hep ileri" sloganıyla güçlü Türkiye için yola devam edeceklerini belirten Gül, kongrelerinin "yenilenme kongresi" olacağını dile getirdi.

Gül, her seçimi kazanan bir parti olmalarına rağmen "yenilik, değişim" dediklerine, ancak muhalefetin, kaybedenlerin hala "statüko" dediğine dikkati çekerek, "Biz 'Nerede eksiğimiz var?' diye kendimize dönüp özeleştiri yaparak, milletimize daha fazla yüzümüzü dönerek, yenilikle değişikle yolumuza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gazetecilerin, "Cumhur İttifakı ile ortak aday mı çıkacak?" şeklinde sorusuna ise Gül, "Kongremiz var. Kongre sonrasında ortak bir şekilde Cumhur İttifakı'yla Genel Başkanımızın belirleyeceği bir çalışma heyeti, yetkili kurullar değerlendirecektir. Ama yerel seçimlerde yine Cumhur İttifakı'nın eş güdümüyle milletimizle kenetlenerek çok iyi bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Ona yönelik çalışmalar da devam ediyor." yanıtını verdi.

Abdulhamit Gül, ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Muhtarları Derneğini ve esnafı ziyaret etti.

AA