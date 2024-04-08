Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyetinin tartışma götürmez bir gerçek olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ekim'den bugüne Gazze'de İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasinin ve her alandaki üstün gayretinin tüm dünyanın malumu olduğuna işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegane liderdir. Cumhurbaşkanı'mız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür. Cumhurbaşkanı'mız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanı'mız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda ABD'de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap verdiğini kaydeden Çelik, "Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanı'mız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir." ifadelerini kullandı.