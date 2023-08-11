DENİZLİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Partililerin de katıldığı toplantıda konuşan Yazıcı, teşkilatlarla buluşmak ve çalışmaları yerinde görmek ve gözlemlemek amacıyla Denizli'ye geldiğini belirterek, “AK Parti, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanların hayat standartlarını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak üzere bir araya gelmiş kadrolardır" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında hayat pahalılığını Türkiye'nin gündeminden çıkaracaklarını ifade eden Yazıcı, “İnşallah Türkiye'nin bugün yaşamakta olduğu enflasyon olarak dinlediğimiz hayat pahalılığından kaynaklanan sorunları da ilgili arkadaşlarımızın açıkladığı program çerçevesinde Türkiye'nin gündeminden çıkartacağız, hedefimiz bu. Bu konuyla bir taraftan ekonominin gerektirdiği enstrüman ve yöntemleri icra etmek suretiyle çalışmaları sürdürürken bir taraftan da hayat pahalılığından etkilenen, 'dezavantajlı' denilen kesimlerin satın alma güçlerine destek anlamında imkan ölçüsünde katkı vermeye çalışıyoruz. Bunu belli ölçüde verdik. Veremediklerimiz var. Onlarla ilgili de hükümetin hazırlık çalışmaları devam ediyor. 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tek bayrağı, tek vatanı, tek millet ve tek devleti olduğunun hassasiyeti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı bu çerçevede sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

HABER:METE YILMAZ