ANKARA AA- Yeni düzenlemeyle, gelecek yıl vizyona girecek filmlerin, 2025'te Akademi Ödülleri'nde "en iyi film" kategorisinde yarışabilmesi için vizyonda kalma süresi 7 günden 14 güne çıkarıldı.

Bu kapsamda, aday filmlerin ilk vizyona girişinden itibaren 45 gün içinde 7 gün ardı ardına ya da aralıklı olacak şekilde ABD'nin 10 bölgesinde vizyonda yer alması kriteri ilave edildi.

Akademi CEO'su Bill Kramer ve Başkanı Janet Yang, alınan yeni karar üzerine yaptıkları ortak açıklamada, Oscar ödülleri için uygunluk kriterlerini her yıl olduğu gibi bu yıl da gözden geçirdiklerini ifade etti.

İkili, kararın dünya çapında filmlerin görünürlüğünü artıracağını ve sinemaseverleri sinema salonlarına teşvik edeceğini umduklarını belirtti.

Yeni getirilen kriterler, diğer kategorilerde yarışacak aday filmleri kapsamayacak.

Yeni kurallara göre, ABD dışında uluslararası sinema piyasasının ilk 15’indeki ve filmin çekildiği ülkedeki gösterimler de ABD'nin 2 bölgesindeki gösterimlerin yerine sayılabilecek.

"En iyi film Oscarı"nın sahibi son olarak, Daniel Kwan ve Daniel Scheinert’in yönetmenliğini yaptığı "Everything Everywhere All At Once" olmuştu. Akademi Ödülleri'nde söz konusu film, toplam 7 ödül almıştı.