ANKARA (AA) - Türk teknoloji şirketi EMSE Mühendislik AŞ'nin Quavis markasıyla havalimanları ve hava yolu şirketlerinin operasyonlarını kolaylaştırmak için geliştirilen self servis cihazları, işletmecilerin yanı sıra yolculara da çok yönlü fayda sağlıyor.

Son dönemlerde yapılan analizler, havacılık operasyonlarında verimlilik, hız ve güvenlik açısından çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Quavis, havalimanlarında yaşanan operasyonel güçlükleri hem işletmeci hem de yolcu açısından ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, self servis check-in sistemleri, yapılan analizlere göre hava yolu operasyonlarını yüzde 50'ye kadar hızlandırıyor.

Geliştirilen self servis check-in, bagaj teslim ve biyometrik doğrulama sistemleri, hava yolu süreçlerinde yüzde 25-40 oranında zaman tasarrufu sağlıyor.

Self servis teknolojileri terminal check-in alanlarında yüzde 30-50 arasında verimlilik artışı oluştururken işlemini hızlı tamamlayan yolcuların check-in alanında vakit kaybetmemesi sayesinde trafik ve tıkanıklık hızla çözülüyor. Bu durum, özellikle yoğun saatlerde yaklaşık yüzde 20-30 kapasite artışı anlamına geliyor.

Yatırım 1 yıldan önce amorti ediliyor

Maliyet açısından da self servis teknolojilerinin etkin yönü dikkati çekiyor. Bu sistemler, yapılan yatırımı 1 yıldan önce amorti edebilirken kullanılan cihaz sayısı ve yazılıma eklenen fonksiyonlar bu süreyi daha da kısaltabiliyor.

Ayrıca, sistemlerin sunduğu hız ve otomasyon, hava yollarına ek yan gelir kapısı açıyor. 200 yolculu bir uçuşta, yan gelirler hariç, yolcu başına 2,5 ila 5 dolar arasında maliyet avantajı sağlanabiliyor.

Bu avantajların dışında, olası gecikmelerin önlenmesiyle hava yolu şirketleri ağır yaptırımların da önüne geçiyor.

Şirket tarafından yapılan analizlere göre, Y ve Z kuşağı yolcularının yüzde 80'inden fazlası self servis sistemlerinden memnuniyet duyuyor.

Teknolojiye dayalı çözümler aynı zamanda dayanıklılığı ve uzun ömürlü kullanımıyla sürdürülebilirlik hedeflerini de destekliyor. Bu sayede hem Türkiye'de, hem de dünya genelinde sürdürülebilirlik standartlarını yakalamaya ve yolcu konforunu artırmaya çalışan işletmecilere güçlü bir alternatif oluşturuluyor.

Ürünlerin yazılımından endüstriyel tasarımına kadar tüm süreçleri özgün biçimde yürüten mühendislik ekibi, bu sayede işletmelerin ihtiyaçlarına birebir yanıt veren özgün çözümler sunabiliyor.

