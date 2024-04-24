Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Muğla'da yer alan Akköprü HES, "işletme hakkının verilmesi", santral tarafından kullanılan taşınmazlar ise "işletme hakkının verilmesi" ve "kullanım izninin devri" yöntemleriyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi ve tanıtım dokümanı bedeli 75 bin lira, geçici teminat tutarı ise 100 milyon lira olarak belirlendi. İhale için 30 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.

- İstanbul Şile'deki taşınmazların satışı yapılacak

İstanbul'un Şile ilçesindeki taşınmazlar da bir bütün halinde satış yöntemiyle özelleştirilecek.

İhale şartnamesi bedeli 10 bin lira, geçici teminat tutarı 4 milyon lira olarak belirlendi.

İhaleye 15 Mayıs'a kadar teklif verilebilecek.