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İstanbul'da hava sıcaklıklarının 14 Mayıs'a kadar mevsim normalleri civarı ila 2-4 derece altında, 15-25 Mayıs tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlı sistem nedeniyle rüzgarın aralıklarla fırtına şeklinde esmesi, beraberinde il genelinde yer yer kuvvetli sağanak geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

İstanbul'da saat 18.00'dan itibaren aralıklı sağanak geçişleri bekleniyor.

AKOM 'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul başta olmak özere yurdun büyük bölümü yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

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