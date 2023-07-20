ANTALYA AA- Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sinop Ayancık'ta afetzedeler için 158 konut daha inşa edilecek Sinop Ayancık'ta afetzedeler için 158 konut daha inşa edilecek

Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.