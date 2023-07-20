ANTALYA AA- Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
ANTALYA AA- Tepe Mahallesi'nde ormanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Alanya ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
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