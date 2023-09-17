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51. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in yerden çıkarttığı pasta topla buluşan Novais, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

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