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76. dakikada maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu şiddetli yağış nedeniyle oyunu durdurdu. Tonusluoğlu, top sürmenin zorlaştığı zeminde topun sekip sekmediğini kontrol etti. Kontrolün ardından maç kaldığı yerden devam etti.

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