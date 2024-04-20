29. dakikada Oğuz Aydın'ın orta sahadan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Ahmed Hassan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak kale önündeki defansın müdahalesiyle oyun alanına döndü.
37. dakikada Cicaldau'nun ortasında topla buluşan Ethemi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.
45+1'de Corendon Alanyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın ortasında Hadergjonaj'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Corendon Alanyaspor, maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
51. dakikada Yusuf Özdemir'in ortasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, top kaleci Deniz Ertaş'ta kaldı.
86. dakikada Guilherme'nin ortasında ceza sahası içerisinde N'zonzi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarıya gitti.
90+1. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Orta sahadan götürdüğü topa ceza sahası dışından sert vuran Eduardo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2
Karşılaşma, Corendon Alanyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.