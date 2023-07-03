Antalya

Alanyaspor, Brezilya'nın Santos kulübünden savunma oyuncusu Eduardo Bauermann ile 2 yıllık, Ceara kulübünden ön libero Richard Coelho ile 2 yıllık ve Palmeiras kulübünden 26 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Carlos Eduard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da yer aldı.

Çavuşoğlu, yeni sezon için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Geçen sezon kadrodaki oyuncularının birçoğunun kiralık olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Yeni bir oluşum içerisindeyiz. Transfere başladık. Peş peşe transferler yapacağız. Siz de tanıklık edeceksiniz. İlk transferimiz Brezilya Serie A takımlarından Santos'un kaptanı Bauermann. Kendisi tecrübeli ve takip ettiğimiz bir oyuncuydu. İnşallah bu transferin hem Alanyaspor için hem de kendisi için hayırlı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Carlos Eduardo'nun Alanyaspor için çok iyi şeyler yapacağına inandığını dile getiren Çavuşoğlu, "Carlos, izleyip takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Hem Corendon Alanyaspor hem de Carlos için hayırlı olsun. 'Aramıza hoş geldin Carlos' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Richard Coelho'yu daha önceden takip ettiklerini belirten Çavuşoğlu, deneyimli oyuncunun takıma katkı sağlayacağına inandıklarını kaydetti.

Geçen sezon transferde biraz geç kaldıklarını ve bu nedenle uyumsuzluklar yaşadıklarını dile getiren Çavuşoğlu, bundan dolayı bu yıl transferlere erken başladıklarını aktardı.

Bu sezon takımın ana kadrosunun kamp dönemine kadar tamamlanmasını istediklerini anlatan Çavuşoğlu, geçen sezon yaşadıkları problemleri bu yıl yaşamak istemediklerini ifade etti.

Brezilyalı futbolcu Bauermann, Alanyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Kendisine destek olanlara teşekkür eden Bauermann, "Motive olmuş durumdayım. Süper Lig'i de biliyorum. Takip ediyordum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Carlos Eduardo da Alanyaspor'a ciddi katkıda bulunacağına inandığını belirtti.

Hem kendisinin hem de Alanyaspor'un hedefleri için çok çalışacağını aktaran Carlos Eduardo, "Taraftarların, beni saha içerisinde görmelerini istiyorum. Agresif bir oyuncuyum. Beni seveceklerini ve onları mutlu edeceğimi düşünüyorum." diye konuştu.

Richard Coelho ise Alanyaspor'da olduğu için mutluluk duyduğunu belirtti.

Kendisine güvendiğini aktaran Brezilyalı futbolcu, "Bu takımla başarılı olacağımıza inanıyorum. Takıma her alanda katkı sağlayacağımı da düşünüyorum. Bu forma altında elimden gelen her şeyi yapacağım. Sahada bütün gücümle takım arkadaşlarıma katkı vereceğim." diye konuştu.

AA