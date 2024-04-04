Bakü

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken dün Aliyev'i telefonla aradı.

Ermenistan, ABD ve AB arasında yapılacak üçlü görüşmenin Azerbaycan'a karşı olmadığını kaydeden Blinken, görüşmenin ana gündeminin Ermenistan'ın ekonomik kalkınmasına ilişkin konular olduğunu belirtti.

Aliyev, Ermenistan, ABD ve AB görüşmesine hazırlık sürecinde Ermenistan'a askeri destek verilmesi ve ortak askeri tatbikatların yapılması, Azerbaycan ile sınır bölgelerinde askeri altyapının oluşturulması, Ermenistan'ın ABD bütçesiyle silahlandırılması gibi konuların müzakere edildiği bilgisine sahip olduklarını söyledi.

İlham Aliyev, Fransa'nın Ermenistan'ı silahlandırma politikası da dahil olmak üzere Azerbaycan karşıtı bu gibi adımların bölgede silahlanma yarışını teşvik ettiğini ve provokasyonlara yol açacağını vurguladı.

Batıda Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırma niyetinde olduğu yönündeki suçlamaların tamamen asılsız olduğunu vurgulayan Aliyev, "Ermenistan, ABD ve AB görüşmesi, Güney Kafkasya'da barışa ve işbirliğine hizmet etmeyecek ve gerginliği artıracak." dedi.

Aliyev, insan haklarıyla ilgili konuların da gündeme geldiği görüşmede, "İnsan hakları bahanesiyle Azerbaycan'ın iç işlerine müdahale edilmeye çalışılması kesinlikle kabul edilemez. Batılı bazı ülkelerin bu konuda çifte standart esasına dayanan taraflı açıklamalarını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Julian Assange'ın sırf gazeteciliği dolayısıyla uzun yıllardır fiziksel ve psikolojik işkencelere uğradığını söyleyen Aliyev, insan hakları konusunun sadece yerelde değil, küresel bağlamda bir bütün olarak ele alınması gerektiğine dikkati çekti.

Yarın Brüksel'de, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen üçlü toplantı gerçekleştirecek.