Trendyol Süper Lig de 6. Hafta mücadeleleri Hatayspor-Trabzonspor maçı ile tamamlandı. Mersin Stadyumunda oynanan karşılaşma da Visca ve Onuachu ile 2-0 öne geçen Trabzonspor üstünlüğünü koruyamadı. 72. dakika da Rivas 88 de Lamkel ve 90+7 de Dele-Bashiru ile goller bulan Hatayspor maçı 3-2 kazandı. Bu sonuçla 6 maç sonunda 10 puan ile yenilgisiz yoluna devam eden Volkan Demirel ve öğrencileri oynadıkları futbol ile otoritelerden tam not almayı başardı. Ligde bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Trabzonspor da ise iki maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

Fenerbahçe dolu dizgin

Şampiyonluğun en büyük adaylarından Fenerbahçe zorlu geçen Alanyaspor deplasmanında İrfan Can Kahveci ile 3 puanı tek gol ile almayı başardı. Bu sonuçla 5 te 5 yapan sarı lacivertliler bu başarıyı 14 yıl sonra tekrarladı. Topladığı 15 puan ile zirveyi bırakmayan Fenerbahçe şampiyonlukta iddiasını da rakiplerine hissettirmeye başladı.

Son şampiyon Galatasaray ise Başakşehir deplasmanında 2-1 kazanarak çok önemli 3 puanı hanesine yazdırdı. Yeni transferi Ziyech ilk lig golünü atarken, gol krallığında 6 gole ulaşarak zirvede bulunan Icardi ile galibiyeti almayı başardı. Icardi aynı zamanda 12 lig mücadelesinde üst üste gol atma başarısını göstererek bu alanda rekorun sahibi oldu. Önceki rekor Trabzonspor döneminde 11 maç ile Burak Yılmaz’a aitti. Başakşehir de ise tek gol sezon başında Galatasaray’dan kiralanan sağ bek Dubois ile geldi. Bu sonuçla Galatasaray 5 maçta 13 puan ile lider Fenerbahçe’nin ardından ikinci sırada takibini sürdürdü.

Kartal geri döndü

Evinde Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, ikinici yarının hemen başında Mane’nin golüne engel olamasa da Aboubakar ve Chamberlain ile cevap verdi maçı 2-1 galibiyet ile tamamladı. Aboubakar bu maç ile bu sezon ligde ilk golünün atmış oldu, ayrıca yeni transfer Chamberlain de siyah beyazlı forma ile golle tanıştı. Kara kartal puanını 10 yaparken Kayserispor ise bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Haftanın açılış mücadelesinde ise Gaziantep FK evinde İstanbulspor’u 2-0 ile geçmeyi başardı ve bu sezon ilk galibiyetini alarak puanla tanıştı. İki İstanbul temsilcisi Pendikspor ve Karagümrük 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ev sahibi Pendikspor 6 maç sonunda 4.beraberliğini aldı ancak henüz lig de galibiyet ile tanışamadı. Sezona iyi başlangıç yapan Rizespor da evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde Samsunspor’u konuk eden ve 2-0 galip ayrılan Antalyaspor da bu sezon ilk galibiyetini almayı başardı ve puanını altıya yükseltti. Samsunspor ise sezona yaptığı kötü başlangıç ile 1 puanla son sırada yer alıyor. Ankaragücü-Konyaspor da 1-1 ile puanları paylaşan diğer ekipler olurken, haftanın dikkat çeken maçlarından biri İstanbul da Kasımpaşa ile Adanademirspor arasında oynandı. Aytaç Kara (2) golleri ile kazanan Kasımpaşa olurken rakibi Adanademirspor maçı 9 kişi tamamladı.