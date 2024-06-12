Berlin

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 17'ncisi 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek.

Almanya'nın 10 şehri ve stadında gerçekleştirilecek EURO 2024 için Almanya gün sayarken, turnuvanın ülkeye ekonomik ve tanıtım başta olmak üzere birçok fayda sağlaması bekleniyor.

Ev sahibi 10 Alman şehri, EURO 2024 için milyonlarca avro yatırım yaparken, yaklaşık 3 milyon taraftarların bir ay sürecek turnuva boyunca yapacakları yiyecek-içecek ve konaklama harcamaları sayesinde turizm geliri elde etmeyi ve imajlarını güçlendirmeyi hedefliyor.

Karşılaşmaların gerçekleştirileceği Münih, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, Köln ve Berlin, bu dönemde yurt içi ve dışından ziyaretçileri ağırlayacak.

Daha önce 1988'de Avrupa Futbol Şampiyonası'nın düzenlendiği Almanya, yeniden birleşmeden bu yana ilk kez Avrupa'nın en büyük futbol turnuvasına ev sahipliği yapacak.

FIFA Dünya Kupası da 2006'da Almanya'da düzenlenmişti.

Turizmi canlandıracak

Alman Turizm Derneği (DTV) Başkanı Reinhard Meyer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, EURO 2024'ün, yurti çi ve dışından futbolseverler için büyük bir spor etkinliğinden çok daha fazlası olduğunu belirterek, organizasyonun aynı zamanda Almanya'yı misafirperver bir seyahat destinasyonu olarak konumlandırmak için bir fırsat ve gelecek yıllarda ülkedeki turizmi canlandırabilecek itici bir güç olduğunu kaydetti.

Almanya'daki turist sayısında önemli bir artış beklediklerini aktaran Meyer, "Geceleme sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla gözle görülür bir artış yaşanacak ve bu artış özellikle Avrupa Şampiyonası maçlarına ev sahipliği yapan yerlerde hissedilecek." ifadesini kullandı.

KölnTourismus GmbH Genel Müdürü Jürgen Amann de şampiyonanın Almanya'da otel ve perakende sektörlerinde olumlu ekonomik etkiler bırakmasını beklediklerini belirterek, "Öte yandan, imaj etkisinin çok önemli faktör olduğu dolaylı etkiler de bekliyoruz. Bunun özellikle önemli olduğunu düşünüyoruz ve Köln'de yer alan tüm ortaklar ve kurumlar bunu başarmak için birlikte çalışıyor." diye konuştu.

Spor ekonomisti Christoph Breuer ise ekonomik olarak söz konusu şampiyonadan en fazla fayda sağlayacak şehirlerin birden fazla maçın oynanacağı şehirler olacağını vurgulayarak, ekonomik etkilerin komşu şehirlerde de hissedileceğini kaydetti.

Şampiyonanın gidişatının da Almanya'nın ekonomisi üzerinde çok önemli olacağına işaret eden Breuer, sadece Alman milli takımının başarısı değil, aynı zamanda çok sayıda taraftarı yanlarında Almanya'ya getiren diğer ülkelerin de başarısının şehirlerin ekonomisine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Perakendeciler 3,8 milyar avroluk ek satış bekliyor

Almanya Perakendeciler Birliği (HDE) Almanya'nın ev sahipliği yapacağı Euro 2024 için 3,8 milyar avroluk ek satış yapılacağını tahmin ediyor.

HDE Genel Müdürü Stefan Genth, "Perakende sektöründe büyük spor etkinlikleri her zaman satışları artırır. Bu yıl ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası da her bir sektörde ve ürün grubunda tüketimi artırabilir." ifadelerini kullandı.

Makro ekonomik etkisi

Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH) analizine göre, EURO 2024'ün Alman ekonomisine herhangi bir büyüme ivmesi katması beklenmiyor.

IWH'nın analizinde 2006 Dünya Kupası'ndan sonra Alman ekonomisinin büyüme kaydetmediği ifade edilerek, EURO 2024'ün de benzer etkisi olacağı tahmin edildi.

Analizde, yurt dışından yaklaşık 650 bin futbol turistinin EURO 2024'e katılması beklenirken, diğer turistlerin yüksek otel masraflarından kaçınmak için turnuva zamanlarından uzak durduğu kaydedildi.

UEFA kazanacak

Almanya'nın ev sahibi şehirleri, EURO 2024 için harcamalarının geri dönüşünü birkaç ay içinde öğrenecek olsa da şu ana kadar şampiyonadan en fazla yararlanan UEFA oldu.

UEFA, bilet satışlarından ve yayın haklarının yanında vergi muafiyetiyle 1 milyar avronun üzerinde gelir bekliyor.

EURO 2024'te toplamda 51 maç için 2,7 milyon bilet satışa sunulurken, grup aşamasındaki maçlar için 30 avrodan başlayan fiyatlar finalde 1000 avroya kadar çıkıyor.