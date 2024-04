Steinmeier, Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bazı ülkelerin Avrupa Birliği'ne (AB) katılım yıl dönümüyle ilgili düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, "AB içinde temel demokratik değerler hatta Avrupa projesi, sorumsuz popülistler tarafından sorgulanıyor. Neyin tehlikede olduğunun farkına varalım, özellikle de şimdi." dedi.

Demokrasinin sonsuza kadar güvence altında olmadığına işaret eden Steinmeier, "Liberal demokrasinin gücünün, hoşgörüsünün, aynı zamanda en hassas noktası olduğunu biliyoruz ve demokrasiyi küçümseyenler bu hoşgörüyü demokrasiye saldırmak için kullandıklarında kendimizi savunmamız ve savunmacı bir şekilde hareket etmemiz gerektiğini de biliyoruz." ifadelerini kullandı.

20. yüzyıldaki ortak tarihten temel bir ders aldıklarını dile getiren Steinmeier, "Birbirimize ihtiyacımız var. Güçlerimizi birleştirerek Avrupa'mızı ve insanlarımızı korumak bizim sorumluluğumuzdur. Birbirimize ihtiyacımız olduğu gibi NATO'da da birbirimize ihtiyacımız var. İttifak, 25 yıl önce Doğu Avrupa'ya doğru genişlemesiyle öngörü gösterdi ve 25 yıldır NATO'daki biz Avrupalılar, Çek Cumhuriyeti ve diğer Doğu Avrupalı ​​ortaklarımızın yanımızda olmasından mutluluk duyuyoruz. Barışı ve özgürlüğümüzü korumak istiyorsak AB ile NATO arasındaki birlik bizim temel güvenlik unsurumuzdur." diye konuştu.

Almanya Cumhurbaşkanı, Rusya'nın Ukrayna savaşını kazanmaması gerektiğini vurgulayarak "Rusya, gücümüzü ve birliğimizi tekrar tekrar test edecek. Testi geçmeli ve güç göstermeliyiz. Sadece bugün değil. Ukrayna'nın desteğimize ihtiyacı devam edecek ve hepimizin birlikte sabra ihtiyacı var. Dayanışmanın son kullanma tarihi yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

1 Mayıs 2004 tarihinde eski Doğu Bloku ülkeleri Estonya, Letonya, Litvanya, Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya'nın yanı sıra Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) de AB'ye katıldığını hatırlatan Steinmeier, şöyle devam etti:

"Şimdi, ittifakımızın en büyük genişlemesinden 20 yıl sonra, bir kez daha özgürlük ve demokrasi içinde, barış içinde, bir arada yaşama hedefimizi güvence altına almak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gereken tarihi bir durumdayız. Bir kez daha on ülke aynı anda katılım sürecindedir, yoldalar. (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin yıkıcı etkisini mümkün olan her yerde sürdüreceği için Batı Balkanlar jeopolitik açıdan gri bir bölgede kalamaz. Özgür bir Avrupa ve Birliğimiz, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Moldova devletlerini içermektedir."

Steinmeier, Çek Cumhuriyeti'nin avro para birimine geçmediğine dikkati çekerek "Ortak para birimi halen herkese açık. Çek Cumhuriyeti kendi kararını kendisi vermelidir ama benim mesajım şu; Çek halkı bir gün buna karar verirse hepiniz avro bölgesinde hoş karşılanacaksınız." dedi.