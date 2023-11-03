Haber: Mert Osman Erman

Sekiz milyon kez izlenen bir videoda, İslamcılardan, aşırı sağdan ve "siyasi solun bazı kesimlerinden" gelen antisemitizmi eleştirdi.

Almanya, son zamanlarda antisemitik ve anti-İsrail olaylarında bir artış gördü.

Bu olaylar, Filistinli Hamas militanlarının 7 Ekim'deki saldırılarından sonra başladı. Bu saldırılarda 1.400 İsrailli öldü ve 230'den fazla rehine alındı.

İsrail daha sonra Hamas'ı yok etmeyi amaçlayan bir savaş başlattı. Hamas tarafından yönetilen sağlık bakanlığı o zamandan beri 9.000'den fazla kişinin öldüğünü söylüyor.

Habeck'in uzun ve duygusal videosu Almanya'da büyük etki yarattı. Habeck, Holokost'un neredeyse 80 yıl sonra Yahudi topluluklarının üyelerine belirli yerlerden uzak durmalarını söylemek zorunda kaldığını belirtti.

Bazı siyasi figürler, onun ulusun durumu gibi görünen bir konuşma yaptığı için onu övdü. Antisemitizm komiseri Felix Klein, herkesin Almanya'da Yahudi kadın ve erkeklerinin güvenliği için sorumluluk üstlenmesi konusunda açık ve makul bir çağrı yaptığını söyledi.

Almanya, diğer ülkelerin bayraklarının yakılmasını yasakladı ve Başbakan Yardımcısı Almanları İsrail bayrağının yakılmasını veya Hamas'ın eylemlerini överek suç işleyenlerin yargılanması gerektiğini hatırlattı.

"Alman olan herkes bunun için mahkemede hesap verecek," dedi Habeck mesajında. "Alman olmayan herkes de ikamet statüsünü kaybetme riski taşıyor. Henüz ikamet izni olmayanlar sınır dışı edilmek üzere gerekçe oluşturuyor."

Habeck, bazı Müslüman gruplarının Hamas'tan veya antisemitizmden uzaklaşmada "çok çekingen" olduklarını söyledi ve sol kanattaki genç aktivistlerin "anti-emperyalizm" hakkında konuşmasından endişe duyduğunu belirtti.

Herkes etkilenmedi. Bir eski parti arkadaşı, Habeck'in Müslüman göçmenlerin ve mültecilerin antisemitizmi Avrupa'ya getirdiğini ima ettiğinden iğrenç olduğunu söyledi.

Almanya Müslümanlar Merkezi Konseyi başkanı Aiman Mazyek, antisemitizmi bir günah olarak kınadı ve Almanya'daki beş milyon Müslüman'ın tümünün aynı kefeye konulmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca Gazze'ye yönelik İsrail'in bombalamasını bir savaş suçu olarak kınadı.

Hamas, zaten AB, ABD ve İngiltere'de terör örgütü olarak yasaklandığı için Almanya'da faaliyetleri yasaklandı. Ancak Bayan Faeser, faaliyetlerinin yasaklanmasıyla yetkililerin destekçi grupların toplantılarına müdahale etmeyi daha kolay hale getireceğini söyledi.

İstihbarat yetkilileri, Almanya'da Hamas'ın 450 üyesi olduğunu tahmin ediyor, bunların birçoğu Alman vatandaşı.

Hamas saldırılarından bir hafta sonra, Almanya'da antisemitik olaylar, 2022'nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında %240 arttı.

Berlin'deki bir Yahudi toplum merkezine molotofkokteylleri atıldı ve Yahudi sahipli evlere sloganlar yazıldı.

Almanya Yahudi Toplum Merkezi Başkanı Josef Schuster, yasakları memnuniyetle karşıladı ve "diğer nefret örgütlerine karşı harekete geçilmesini" talep etti. Komşu Avusturya'da da bildirilen antisemitik olaylarda büyük bir artış yaşandı.

Salı gecesi, Viyana'nın merkez mezarlığının Yahudi bölümü saldırıya uğradı. Duvara bir gamalı haç yazıldı ve cenaze salonunda yangın çıktı.

Yangının nedeni belirsiz olsa da Yahudi cemaatinin başkanı Oskar Deutsch, yangının değerli eski kitapları ve bir Tevrat Aronu'nu yok ettiğini sosyal medyada yazdı.

Ayrıca, Fransa'da polis, Paris duvarlarına David Yıldızı'nın boyandığından şüphelenerek Moldovalı bir çiftin gözaltına alındığını söyledi.

27 Ekim'de gözaltına alındılar ve Paris'in 14. bölgesi ile ilgili diğer olaylarla bağlantılı olduklarını iddia ederek suçu başka bir kişi adına işlediklerini söylediler. Savcılar, etiketlerin Yahudi halkına hakaret amacı taşıyıp taşımadığını belirsiz olduklarını söyledi. Ancak doğrulanmamış raporlar, diğer olaylarla bağlantılı başka bir çiftin arandığını söylüyor.