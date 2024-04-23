Köln

Sel felaketi mağdurlarının avukatı Christian Hecken, Koblenz Savcılığının 141 kişinin öldüğü ve binlerce evin yıkıldığı sel felaketiyle ilgili soruşturmayı durdurma kararına karşı şikayette bulunduklarını açıkladı.

Ülkenin batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde 14 ve 15 Temmuz 2021'de yaşanan sel felaketinde 141 kişi ölmüş, binlerce ev yıkılmış, yollar ve köprüler su altında kalmıştı.

Ahr eski bölge yöneticisi Jürgen Pföhler ve kriz ekibinin bir çalışanı bölgedeki sel felaketindeki yıkımın büyüklüğü konusunda ihmalleri olabileceği gerekçesiyle soruşturma geçirmişti.

Kapsamlı soruşturmaların ardından savcılık, bu olayın çok büyük bir doğal afet olduğu ve aşırı boyutunun bölgedeki sorumlular tarafından önceden tahmin edilemeyeceği sonucuna varmıştı.

Koblenz Savcılığı 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, söz konusu sel felaketiyle ilgili soruşturmayı durduracağını duyurmuş, bu karara felaketten kurtulan bölge sakinleri tepki göstermişti.