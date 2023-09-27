BERLİN AA- Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği himayesinde, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) iş birliği ile 29 Eylül'de Berlin'de düzenlenecek zirvede "Avrupalı şirketler için Türkiye'deki yatırım fırsatları" ele alınacak.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, ilk kez yurt dışında gerçekleştirilen zirve olurken etkinliğe iş ve siyaset dünyasından yaklaşık 300 temsilcinin katılması bekleniyor.

İki ülke ilişkilerini geliştirmesi beklenen etkinliğe Türkiye'den Türk Hava Yolları özel yolcu uçağı ile 150 iş insanının katılması bekleniyor.

Zirvede Avrupalı ve Türk işletmeler arasında ekonomik iş birliğinin artırılarak ortaklıkların geliştirilmesi amaçlanırken, iş dünyasının önde gelen isimleri ve uzmanlar da yatırım olanaklarına kapı aralayarak işletmeler için avantajları ele alacak.

Türkiye'nin cazip yatırım ortamına odaklanan zirve, katılımcıların bilgi alışverişinde bulunmalarını, yeni trendlerin tartışılmasını ve bağlantılar kurulmasına da zemin hazırlayacak.

Etkinlik kapsamında, finans, teknoloji, enerji, savunma sanayisi, gıda, otomotiv, ulaştırma, makine, çevre teknolojileri, tarım, sağlık, inşaat, turizm ve yeşil mutabakat dahil sektörel paneller düzenlenecek.

Ayrıca zirvede uzmanlar jeopolitik ve jeoekonomik risk ve fırsatları değerlendirecek.

Geçen yıl Türkiye, Almanya’nın en önemli 13'üncü ticaret ortağı olurken, Türkiye'ye yapılan ihracat, ülkenin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 1,3'ünü oluşturdu.

Türkiye'den yapılan ithalat, Berlin'in toplam ithalatının yaklaşık yüzde 2,2'si seviyelerinde idi.

1980’den beri Almanya, yaklaşık 14,5 milyar dolar değerindeki yatırım hacmiyle Türkiye’de en büyük yabancı yatırımcılar arasında.

Türkiye’de Alman sermaye ortaklığındaki Türk ve Alman şirketlerinin sayısı 7 bin üzerinde.