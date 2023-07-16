Berlin

Kamuoyu araştırma enstitüsü Yougov tarafından Alman Haber Ajansı adına yapılan anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 74'ü kilise vergisi toplanmasının artık çağa uygun olmadığı görüşünde. Ankete katılanların sadece yüzde 13'ü bu verginin uygun olduğunu ifade etti. Yüzde 13'lük bir kesim de bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.

Alman Piskoposlar Konferansına (DBK) göre Katolik Kilisesi, azalan üye sayısına rağmen geçen yıl 6,8 milyar avrodan fazla kilise vergisi topladı. Almanya'daki Protestan Kilisesi (EKD) için bu rakam aynı yıl 6,2 milyar avroydu.

İki büyük kilise tarafından 2019 yılında yayımlanan bir tahmine göre, vergi mükelleflerinin artan maaşları dolayısıyla kilise vergi gelirleri 2060 yılına kadar 25 milyara ulaşması gerekirken, üye kaybı nedeniyle 13 milyar avro seviyesinde kalacak.

Yougov anketinde kendilerini Hristiyan olarak tanımlayan kişilerin yüzde 43'ü kilise vergisini, yüzde 49'u da cinsel istismar skandallarını kiliseden ayrılmak için bir neden olarak gösterdi.

Bu bağlamda, her iki büyük kilise de büyük üye kaybıyla mücadele ediyor.

Geçen yıl 523 bin kişi Katolik Kilisesi'nden, yaklaşık 380 bin kişi de Protestan Kilisesi üyeliğinden ayrılmıştı.

Anketin 2 bin kişiyle 4-6 Temmuz'da yapıldığı ifade edildi.

AA