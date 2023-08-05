Haber: Beyza Betül Cihan

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde medya sektörü de bu değişimden etkileniyor ve farklı alanlarda yenilikçi adımlar atıyor. Almanya, radyo yayıncılığında bu kez oldukça dikkat çekici bir adım atmaya hazırlanıyor. Salı günü ülkede, tamamen yapay zeka tarafından yönetilen bir radyo istasyonu yayın hayatına başlayacak. Bu özel radyo istasyonunun en ilginç tarafı ise sunucusunun tamamen sanal bir karakter olması.

Geleneksel radyo yayıncılığının dışına çıkan bu proje, yapay zeka teknolojilerinin radyo sektörüne nasıl entegre edilebileceğine dair heyecan verici bir örnek olarak görülüyor. İlk defa denenecek olan bu yaklaşım, teknoloji meraklılarının ve radyo dinleyicilerinin büyük bir ilgisini çekmeye aday gibi görünüyor.

Bu yeni radyo istasyonu, yapay zeka algoritmaları sayesinde dinleyici tercihlerini analiz ederek müzik seçimleri yapacak, haberleri sunacak ve hatta sohbetler gerçekleştirecek. Sunucu olarak görev yapacak sanal karakterin, gerçek bir kişi gibi konuşma yeteneği bulunacak ve dinleyicilerle etkileşime geçebilecek.