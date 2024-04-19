Köln

Federal Savcılık, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu "Donetsk Halk Cumhuriyeti (PRD) örgütüne üyelik" ve Rus gizli servisiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan Dieter S. ve Alexander J. hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, daha önce haklarında yakalama emri çıkarılan ve dün gözaltına alınan 2 şüphelinin, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı ifade edildi.

Bayvera Eyalet Kriminal Dairesi tarafından şüphelilerin konutları ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Şüpheliler, gizli servis ajanlığının yanı sıra terör örgütüne üyelik, patlayıcı hazırlama, sabotaj amaçlı ajanlık faaliyeti, askeri tesislerin güvenliğini tehdit eden faaliyetler gibi çeşitli eylemlerle suçlanıyor.

Rus Büyükelçi, Alman Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Almanya Dışişleri Bakanı Nancy Faeser, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Faeser, şunları kaydetti:

"Güvenlik yetkililerimiz, Ukrayna'ya yaptığımız askeri yardımı hedef alan ve baltalamaya yönelik olası patlayıcı saldırıları önlemiştir. Bu, Putin'in suç rejimine yönelik casusluk faaliyeti iddialarına ilişkin özellikle ciddi bir vakadır. Bu tür tehdit planlarını engellemeye devam edeceğiz. Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı öldürücü saldırı savaşından bu yana güvenlik yetkililerimiz, Rus rejiminden gelen hibrit tehditlere karşı tüm koruyucu önlemleri artırdı.

Ukrayna'ya büyük destek sağlamaya devam edeceğiz ve gözümüzün korkmasına izin vermeyeceğiz. Soruşturma ve Federal Başsavcı'nın işlemlerine tutarlı müdahalesi için polis teşkilatına teşekkür etmek istiyorum. Şimdi tüm arka planları ve bağlantıları netleştirmenin zamanı geldi."

Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'nin de konuyla ilgili Almanya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirildi.