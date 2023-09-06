İSTANBUL (AA) - Nevra Serezli, Tamer Yiğit, Volkan Severcan, Mustafa Uslu, Nefise Karatay, Petek Dinçöz ve Tümay Özokur'un da aralarında yer aldığı jüri, adaylar arasından ilk üçü belirledi.

"Yaşayan Değerlere Saygı" bölümünde sinema ve basın emekçisi 3 isim "Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü"nün sahibi oldu. Ödüller bu yıl gazeteci Yaşar Şenyüz, oyuncu Nevra Serezli ve Tamer Yiğit'e verildi.

Şenyüz'e ödülünü takdim eden Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Yaşar Ağabey, konuşma yaparken beni arkada çok bekletmesen iyi olur, sonra ne oluyor biliyorsun." dedi.

Karadağlı, yarışmayı çok önemsediğini ifade ederek, "Buradan çıkan gençler televizyon ya da sinemada çok güzel işler yapıyor. Devam etmesini gönülden istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ödülün bir diğer sahibi Serezli de mutluluğunu dile getirerek, "Dizi, sinema dünyasına oyuncu yetiştirmeyi amaçlayan bir yarışmada jüri olarak davet edilmiş olmak memnuniyet verici. Sadece güzel insan seçme değil, bu işi yapabilecek donanımlı gençleri seçmek önemli. İnşallah adil bir kararla güzel bir iş yapmış oluruz." açıklamasını yaptı.

Tamer Yiğit ise 1962 yılında böyle bir yarışma sonucunda birinci olarak sinema dünyasına girdiğini söyleyerek, "Sinema filmlerimiz ve dizilerimizin tüm dünyada satıldığı bir ortamda yeni yetişen sanatçılara çok ihtiyacımız var. İnşallah bu gece de seçilen arkadaşlar çok başarılı olur. Tamer'in elinden böyle bir ödül almak da ayrıca mutluluk verici." diye konuştu.

"Tamer Karadağlı'yı çekemeyenler için dışarıda anten dağıtacağız, isterlerse takabilirler"

Gecede konuşma yapan bir diğer isim Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Kaplakarslan, tek amaçlarının medya sektörüne eğitimli gençler kazandırmak olduğunu vurgulayarak, "Yarışmamız ödülü eğitim olan tek yarışmadır. Seçilen gençlerimizi 6 ay eğitim görmeden sektöre kazandırmıyoruz. Daha önceki yıllarda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gördüler, bu yıl da Tümay Özokur Akademi'de eğitim görecekler. " dedi.

Tamer Karadağlı'nın ilk günden beri verdiği desteklerden ötürü özel teşekkürde bulunan Kaplakarslan, "Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz. Tamer Karadağlı'yı çekemeyenler için dışarıda anten dağıtacağız, isterlerse takabilirler." şeklinde konuştu.

Jüri üyelerinden oyuncu Volkan Severcan da bu tarz yarışmaların tarihinin 1970'lere uzandığını hatırlatarak, "Ülkemizde geleneği olan bir tür. O yüzden çok önemli buluyorum. Mesleği doğru yapacak insanları kazandırmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Malum televizyon dünyası kolay yoldan oyuncu olmayı insanlara aşıladı ama oyunculuk çok karmaşık bir iştir, mutlaka eğitim gerektiren bir iştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bugün Kore Gazilerimizin taktığı madalyaları Zeki Müren aldı"

Finalistlere bir müjde vereceğini dile getiren yapımcı Mustafa Uslu ise Zeki Müren'le ilgili bir film hazırlığı içerisinde olduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Filmin hikayesinden kısaca bahsetmek istiyorum. 1964 yılında ABD Başkanı Johnson, İsmet İnönü'ye bir mektup yazıyor. Maalesef o mektup dönemin gazetelerinde yer buluyor. Mektupta geçen '1950 yılında Kore gazilerinize taktığımız madalyaları bile geri alırız.' ifadesini okuyan 2221 Kore gazisi, madalyalarını söküyorlar ve ABD'ye geri yolluyorlar. Tabii o zamanki hükümet tıpkı bugün olduğu gibi rest çekiyor ABD'ye ve Başkanına. Fakat bunun sonucu olarak memlekette bir yokluk başlıyor, Türkiye'ye ABD ambargoları geliyor. Bütün bu haberleri Londra'da 7 bin kişiye konser veren Zeki Müren okuyor ve gözyaşlarını tutamıyor. Paris Büyükelçiliğini arıyor, Paris'in en ünlü tasarımcısına 2221 madalya siparişi veriyor. 1 hafta içerisinde yaptırarak bunları Genelkurmay Başkanlığına teslim ediyor. 'O cesur yürekler, o cesur göğüsler boş kalmamalı' diyerek. Tek bir şart koyuyor Zeki Müren; 'Hayatım boyunca adım saklı kalsın'. Yani bugün Kore gazilerimizin taktığı madalyaları Zeki Müren aldı. Film inşallah önümüzdeki ekim ayında vizyonda olacak. Buradan şu müjdeyi vereyim. Bugünkü finalistlerden 3 arkadaşımızı da bu filmde oynatmak istiyorum."

Yarışmada kadınlarda Pınar Deniz birinci, Samira Hoca ikinci, Ela Yılmaz da üçüncü oldu. Erkeklerde ise Doğukan Navdar birinci, Serhat Özer ikinci, Oğulcan Yaşar da üçüncü seçildi.

Dereceye giren altı finalist ödül olarak Tümay Özokur Akademi'den ücretsiz oyunculuk eğitimi alarak, sinema TV sektörüyle buluşma imkanına kavuşacaklar.