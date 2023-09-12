Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.661,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.659 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.725 lira, Cumhuriyet altını da 11.000 liradan satılıyor.

Analistler, yatırımcıların yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli davrandığını söyledi.

Enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artırımına daha gitme ihtimalinin artabileceğini anımsatan analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakıldığını bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 ve 1.900 doların destek, 1.930 ve 1.940 doların direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.

AA