Oğluna destek olmak, heyecanını paylaşmak için YKS'ye girmeye karar veren baba Şaban Arslan, ağabeyi Recep Arslan'ı da sınava girmeye razı etti.

Amcası ve babasıyla sınava hazırlanan Arslan, Amasya Üniversitesinde YKS'ye girdi.

Mehmet Arslan, gazetecilere, babası ve amcasına kendisine destek oldukları için teşekkür ederek, "Güzel geçer inşallah. Hepimize üniversitede beraber okumak nasip olur umarım. Biraz heyecan var ama çok mutluyum." dedi.

Baba Şaban Arslan ise aile boyu sınava girdiklerini, değişik bir heyecan olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tabii ki okumanın yaşı yok. Çocuklarımızla beraber biz de okuyoruz. Erken evlenmenin avantajları da var. Kızım 21, oğlum 19 yaşında. Liseden çıkar çıkmaz evlendiğimiz için üniversite okuyamadık ama kendi işimizde, kendi yağımızda kavruluyoruz. Çocuklarımıza da örnek olmaya çalışıyoruz, okumanın yaşı yok diyoruz. Hedeflediğim bölüm inşaat, zaten şu an için çalışıyorum, inşaat sektöründeyim."

Recep Arslan da 2 yıllık bir bölüm kazanmayı istediğini belirterek, "Tutturursak devam edeceğiz, tutturamazsak zaten çalışıyorum. Çoğunlukla tarımla ilgilendiğimiz için tarım üzerine de olabilir. Tutturamazsak da en azından gençlere, yeni nesle örnek olalım diye geliyoruz." ifadesini kullandı.

AA