Haber: Damla Oya Erman

Amazon Kliniği, müşterilere kasım ayında sunulmuş ve Amazon'un web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden doğrudan üçüncü taraf sağlık hizmeti sağlayıcılarına 7/24 erişim imkanı sunuyor.

Bu hizmetle Amazon müşterileri, pembe göz, idrar yolu enfeksiyonları ve saç kaybı gibi birçok yaygın hastalık için uzaktan sağlık hizmeti alabiliyor.

Şirket, Salı günü yaptığı açıklamada mesaj tabanlı danışmanlığın 34 eyalette mevcut olduğunu ve artık Amazon Kliniği'nin video görüşmeleriyle ülke genelinde hizmet verdiğini duyurdu. Amazon Kliniği şu anda sigorta kabul etmemekle birlikte, uzmanların reçetelediği ilaçlar sigorta tarafından karşılanabilir.

Amazon Kliniği'nin Başkanlık Doktoru ve Genel Müdürü Dr. Nworah Ayogu, Salı günü yaptığı bir blog gönderisinde, "Amazon olarak, insanların sağlıklı olmayı daha da kolay hale getirmek istiyoruz ve bunu, müşterilere ihtiyaç duydukları bakımı ve ilaçları en uygun ve kolay şekilde almalarına yardımcı olarak yapıyoruz," dedi.

Bu adım, diğer perakendecilerin CVS'den Walgreens'a ve Walmart'a benzer hareketler yaptığı bir dönemde atılıyor. Sağlık hizmetlerinin maliyetinin arttığı ve rutin sağlık kontrollerine randevu almanın zorlaştığı bir dönemde, bu hizmet, ülke genelinde hizmet veren acil bakım kliniklerinden de rekabetle karşılaşacak.

Pandemi sırasında birçok uzaktan sağlık başlangıcı yapıldı, ancak pazar büyümesi zamanla azalmaya başladı.Son yıllarda, Amazon sağlık sektöründeki varlığını giderek artırmıştır. 2020 yılında şirket, kendi dijital eczanesi olan Amazon Pharmacy'yi başlatmıştır. Bu yılın başlarında Amazon, sağlık hizmeti sağlayıcısı One Medical'i 3,9 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın aldı.

Ayrıca Amazon, JPMorgan Chase ve Berkshire Hathaway ile ortaklık kurarak, üç şirketteki ve muhtemelen diğer işletmelerdeki çalışanlara düşük maliyetli daha iyi sağlık hizmetleri ve sigorta sağlamayı planlamıştı. Ancak bu girişim hiçbir zaman hayata geçmedi ve sonunda 2021'de kapatıldı.

Amazon Kliniği'nin bu son genişlemesi, şirketin müşterilerinin hayatının her köşesine yayılmaya devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Şirket şu anda marketlerin yanı sıra, film ve televizyon programları üretiyor ve geniş bir ev cihazı yelpazesi satıyor.