Haber: Damla Oya Erman

Araştırma yazarları, ışık algılama ve ölçümü (LiDAR) kullanarak, Upano Vadisi'nde onlarca kilometre uzanan bir manzara içinde çok sayıda anıtsal platform, meydan ve karmaşık bir yol sistemini belirledi.

LiDAR, darbeli bir lazer kullanarak dünyaya değişken mesafeleri ölçen uzaktan algılama yöntemidir. Bu teknoloji, arkeolojik özellikleri gizleyebilecek örtüleri kaldırarak peyzajın 3D dijital haritasını oluşturmak için kullanılır.

Araştırmacılara göre, M.Ö. 500 ile M.S. 300 ile 600 arasında işgal edilen bu şehir merkezleri, önceki Amazon kültürleri hakkındaki önceki düşünceleri tamamen değiştiriyor.

Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi'nden Prof. Stephen Rostain, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu, Amazon'da şu ana kadar bilinen herhangi bir yerden daha eski. Bizim kültür ve medeniyet anlayışımızı değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor" dedi.

Araştırma, beş büyük yerleşim kümeleri ve 10 daha küçük yerleşim içeren 6.000'den fazla dikdörtgen platformu ve bunların etrafındaki tarım arazilerini ve yamaç teraslarını tanımladı.

Bağlantılı yol sistemleri, şehirlerin eşzamanlı olarak var olduğunu gösteriyor. Bu şehirler, Bolivya'daki yeni keşfedilen eski kentsel sistem olan Llanos de Mojos'u da içeren diğer sofistike Amazon topluluklarından önceye tarihleniyor.

Upano Vadisi yerleşimlerinin tam nüfusu şu anda bilinmemekle birlikte, çalışma yazarları yerleşim yoğunluğunun geniş ölçüde olduğunu belirtiyor. Upano'daki peyzaj değişikliklerinin ölçeği, Klasik Maya'nın "bahçe şehirleri"nde görülen geniş değişikliklere benzer.