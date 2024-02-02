New York

Amazon'dan yapılan açıklamada, şirketin müşteri deneyimini geliştirmek için yapay zekayı 25 yılı aşkın süredir çok kapsamlı kullandığına dikkat çekilerek geçen yıl Amazon mağazasında, bir dizi yeni üretken yapay zeka destekli özelliğin kullanıma açıldığı anımsatıldı.

Şirketin üretken yapay zekayı kullandığı alanlara dair örnekler verilen açıklamada, söz konusu yeniliklerden yola çıkılarak bugün Rufus'un piyasaya sürüldüğü duyuruldu.

Açıklamada, Rufus'un Amazon'un kapsamlı ürün kataloğu, müşteri yorumları, topluluk soru-cevapları ve web genelindeki bilgiler konusunda eğitilmiş, çeşitli alışveriş ihtiyaçları ve ürünleriyle ilgili müşteri sorularını yanıtlayan, karşılaştırmalar sağlayan ve konuşma bağlamına dayalı olarak önerilerde bulunan üretken yapay zeka destekli bir alışveriş asistanı olduğu aktarıldı.

Rufus'un bugün Amazon'un mobil uygulamasında ABD'deki küçük bir müşteri alt kümesine beta olarak sunulduğu ifade edilen açıklamada, yapay zeka asistanının gelecek haftalarda kademeli olarak ülkedeki diğer müşterilere açılacağı kaydedildi.