Gurur AKOSMAN

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş depremi için ABD arama kurtarma ekipleri görevlendirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş/ Elbistan olan ve büyüklüğü 7,6 olarak kaydedilen Kahramanmaraş depreminde şu ana kadar 5 bin 434 vatandaşımızın hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için ABD, 173 kişilik özel arama kurtarma ekibini bunun yanısıra insani yardım malzemeleri ve hassas burunlu özel köpeklerini görevlendirdi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın özel talimatıyla, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma ve Kurtarma Ajansı’ndan Los Angeles ve Fairfax’ten iki ayrı özel kurtarma ekibi, bu yıkıcı depremden sağ kurtulan ama kurtarılmayı bekleyen insanları bulmak için Türkiye’ye gidiyor.

ABD’den gelen arama kurtarma ekipleri İlk etapta Adana’ya ulaşacak. Ekip Türk makamlarının koordinasyonuyla Adıyaman’da görevlendirilecek.

TÜRKİYE’YE DESTEK İÇİN HAZIRIZ

ABD Başkanı joe Biden yaptığı açıklamada Kahramanmaraşta meydana gelen ve 8’den fazla ilimizi etkileyen bu zelzele hakkında “ Ekibime, Türkiye ile koordineli olarak durumu yakından izlemeleri ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etmeleri talimatını verdim” dedi

BİDEN’DAN ERDOĞAN’A TELEFON

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca Biden, depremde hayatını kaybedenler için Amerikan halkı adına taziyelerini iletti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan genelgeyle 7 günlük milli yas ilan edildi.

SENATÖR MENENDEZ’DEN DEPREM AÇIKLAMASI :

Türkiye karşıtı tutumu ile tanınan ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Senatör Bob Menendez yaptığı yazılı açıklamada, "Bu sabah Türkiye'nin güneydoğusunda ve Suriye'nin kuzeybatısında meydana gelen ve bölge genelinde iki binden fazla kişinin ölümüne ve sayısız kişinin de mahvolmasına neden olan depremin yarattığı yıkım karşısında derin bir üzüntü ve şok içerisindeyim’’ dedi.

"Ölen, yaralanan veya başka bir şekilde etkilenenlerin çoğunun, Esat rejiminin 12 yıldır devam eden tarifsiz şiddeti nedeniyle zaten yerinden edilmiş veya terörize edilmiş Suriyeli siviller ve onlara evsahipliği yapan Türk toplumu olduğunun bilincindeyim’’ ifadelerini kullanan Menendez, hayatını kaybedenlerin Türk ve Suriyeli ailelerine ve olaydan etkilenen herkese en derin taziyelerini sundu.

Menendez yaptığı açıklamada "Diplomatlarımız, yardım görevlilerimiz ve ordu dahil, bölgedeki ABD vatandaşlarının güvenliği ve refahına ilişkin güncellemeler için Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma DAiresi (USAID) ile temasa geçtim. Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı olarak, ABD Hükümeti'nin bu yürek burkan felaketten etkilenen herkese zamanında ve umutsuzca ihtiyaç duyulan yardımı sağlamasını temin etmek üzere çalışmaya devam edeceğim" dedi

NATO KARARGAHINDA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

NATO, Türkiye’de yaşanan bu acı deprem için tüm NATO müttefiklerinden bin 400 den fazla arama kurtarma ekiplerinin Türkiye’nin yardımına gideceğini açıkladı

NATO Sözcüsü Oana Lungescu, “ Bu korkunç zamanda müttefikimiz Türkiye ve etkilenen herkesle dayanışma içindeyiz. Ve NATO Müttefikleri ihtiyacı olan herkese yardım sağlamaya hazır “ dedi

Ayrıca NATO Karargahında bulunan 30 müttefik ülkenin bayrakları, Türkiye’de yaşanan deprem nedeniyle yarıya indirildi