Haber: Damla Oya Erman

American, Delta ve United gibi üç büyük ABD uluslararası havayolu şirketi, son aylarda uluslararası trafiğin arttığını ve talebi karşılamak için ek hizmetler eklediğini bildirdi.

Amerika'dan seyahat edenlerin, Çin dahil Pasifik bölgesine olan seyahatleri geçen yıla kıyasla ikiye katlandı ve Trans-Atlantik uçuş talebi de arttı. Bu büyük havayolu şirketlerindeki uluslararası seyahat artışı, iç hat trafiğinde veya ücretlerinde gözle görülür bir düşüş olmaksızın gerçekleşti.

Bu yüksek talep uluslararası bilet fiyatlarını artırıyor. Hopper adlı bir seyahat rezervasyon uygulamasına göre, bu yaz Avrupa'ya olan bilet fiyatları son altı yılın en yüksek seviyesi olan ortalama 1,200 doları buluyor.

Avrupa'ya yapılan uçuşlar geçen yazdan %12 ve 2019 yazından %23 daha pahalı. En popüler Avrupa destinasyonları arasında Londra, Paris, Roma ve Dublin yer alıyor. American havayolları, trans-Atlantik rotalardaki yolcu gelirinin bu yılın ilk yarısında %45 arttığını ve trans-Pasifik rotalardaki gelirin üç katına çıktığını bildirdi.

United ise ücretli yolcu sayısının ikinci çeyrekte trans-Atlantik rotalarda %23, trans-Pasifik rotalarda %172 arttığını açıkladı. Delta'da ise, yolcuların trans-Atlantik uçuşları bu yılın ilk yarısında %56 artarken, her bir uçuş için ödedikleri ortalama ücret %24 arttı.

Yurt dışındaki seyahat aynı zamanda kredi kartı şirketlerine de yaradı. Mastercard, bu hafta, yurt dışı seyahatle bağlantılı harcamaların şu anda pandemi öncesi seviyelerin %154'ünde olduğunu açıkladı.

Şirket, "özellikle seyahat ve deneyimlerde dirençli tüketici harcamaları"nı belirtti. Yurt içi yolcular aynı şekilde yüksek ücret artışları yaşamıyor olsa da, üç büyük havayolu şirketinin iç hat uçuşları hala dolu ve çoğu iç hat ücreti pandemi öncesi seviyelerden yüksek seyrediyor.