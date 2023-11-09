Ankara

CAIR'den yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby'nin ifadelerine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Kirby'nin bir kez daha, Binyamin Netanyahu'nun sivillere yönelik soykırım saldırılarının durdurulması için İsrail hükümetinin öldürebileceği sivil sayısında kırmızı çizgilerinin olmadığı açıklamasını güçlü bir şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw da yaptığı yazılı açıklamada, "kırmızı çizgimiz yok" minvalindeki her açıklamanın, İsrail'i sivilleri hedef alma konusunda kışkırttığını belirtti.

İsrail'in Amerikalıların vergileri ve desteğiyle "savaş suçu işlediğini" belirten McCaw, "Ukraynalı siviller hakkında konuşurken neredeyse gözyaşlarına boğulan Kirby'i, Filistinlilerin de insan olduğunu fark etmeye ve Beyaz Saray'ı Binyamin Netanyahu'nun soykırım girişimine yardakçılık etmeye son vermeye çağırıyoruz." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana 34’ü Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 351'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.