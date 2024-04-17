Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Milli takım, 22 Nisan'a kadar burada kamp yapacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Temiz yönetimindeki milliler, ikinci etap kamp çalışmalarına Kocaeli'de başladı.

İstanbul'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 1-8 Nisan tarihlerinde ilk etap çalışmalarını gerçekleştiren milli takımın, Avrupa Şampiyonası mesaisi sürüyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.