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Ampute Milli Futbol Takımı , Antalya kampında yarın Özbekistan ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

Ay-yıldızlılar; Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan ve Fatih Şentürk'ün ikişer gol attığı müsabakada sahadan 6-1 galip ayrıldı.

Özbekistan, Kurrat Khudav'ın maçın başında attığı golle öne geçse de milli takım, karşılaşmayı farklı kazanmasını bildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Antalya kampındaki ikinci hazırlık maçında Özbekistan ile karşılaştı.

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