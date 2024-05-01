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Ay-yıldızlı ekip, gruptaki son maçında ise 4 Haziran Salı günü TSİ 15.00'te İrlanda ile karşı karşıya gelecek.

Ampute Milli Futbol Takımı 'nın 3 Haziran Pazartesi günü Azerbaycan ile oynayacağı karşılaşma TSİ 13.00'te başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, Fransa'da düzenlenecek şampiyonada C Grubu'nda mücadele edecek milli takım, ilk maçını 2 Haziran Pazar günü TSİ 17.00'de İsrail ile yapacak.

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