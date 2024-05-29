Avrupa'da üst üste kazandığı iki şampiyonlukla bu alanda Türkiye'nin adını dünyaya duyuran Ampute Futbol Milli Takımı, Fransa'da yapılacak 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası öncesi Yalova'daki son hazırlık kampını sürdürüyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2017'de İstanbul'da, 2021'de ise Polonya'nın Krakow şehrinde iki kez Avrupa şampiyonu olan, 2022'de yine İstanbul'da Ampute Futbol Dünya Kupası'nı kazanan milliler, Fransa'nın Haute-Savoie kentinde 1-8 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası için 31 Mayıs'ta bu ülkeye hareket edecek.

Ampute milliler, Fransa'dan şampiyonluk kupasıyla dönerek, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde milli sporculara moral kaynağı olmayı hedefliyor.

Takım kaptanı Rahmi Özcan, son dünya ve Avrupa şampiyonu olarak turnuvaya katılacaklarını hatırlattı.

Başarılarının tesadüf olmadığını göstermek için Fransa'dan şampiyon dönmeyi hedeflediklerini aktaran Özcan, şunları kaydetti:

"Dünyanın ve Avrupa'nın en iyisi olduğumuzu tekrar göstermek istiyoruz. Yeni bir jenerasyonumuz var. İsmail hocamızla beraber bu jenerasyonla Avrupa Şampiyonası'nı şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz. Türkiye'nin en başarılı branşlarından birinde olmak gerçekten gurur verici. Dünyada ve Avrupa'da söz sahibi bir ülkeyiz. Bununla da gurur duyuyoruz. Olimpiyatlar öncesi milli takımı temsil edecek sporcu kardeşlerimize, arkadaşlarımıza şampiyon olup moral ve motivasyon olabilirsek bizim için ayrı bir mutluluk olur. Dünyada ve Avrupa'daki liderliğimizi koruyarak hedeflerimize şaşmadan şampiyonlukla ulaşacağız. Allah razı olsun, ülkemiz bizi çok destekliyor. Hem Cumhurbaşkanı'mız hem vatandaşlarımız milli duyguların olduğu yerde bizimle beraber oluyorlar. Şampiyonluk beklediklerini biliyoruz. İnşallah TRT ekranlarından bu şampiyonluk sevincine ortak olurlar."

Milli kaleci Bülent Çetin ise şampiyonaya iyi çalıştıklarını, iyi hazırlandıklarını, kampların verimli geçtiğini belirtti.

Yeniden 85 milyonu sevince boğmak istediklerine dikkati çeken Çetin, "7-8 yıldır dünyaya hükmeden bir kadromuz var. Cumhurbaşkanı'mız, 'Ampute futbolun dünyada Türkiye'den sorulması gerekiyor' demişti. Öyle de oldu. Bunun ilk ateşini 2017'de attık ve halen devam ediyor. İnşallah bu turnuvaya gidip, şampiyon olarak tamamlayıp, dünyaya bunu yeniden göstermemiz gerekiyor. İnşallah başaracağız." diye konuştu.

İsmail Temiz: Arkadaşlarımızın azmini görünce biz şampiyon olarak döneceğimize inanıyoruz

Teknik direktör İsmail Temiz de Yalova'da 30 kişiyle başladıkları hazırlık kampına 15 futbolcuyla devam ettiklerini söyledi.

Başarılı bir kamp süreci geçirdiklerini, oyuncuların Yalova'daki son kampa gelirken formlarının zirvesine çıktıklarını aktaran Temiz, "Artık tek antrenmana geçtik. Hem arkadaşları kaybetmemek hem de teknik taktik anlamda çalışmalar yapıyoruz. Arkadaşlarımız hem fiziksel hem zihinsel olarak çok iyi durumdalar ve turnuvaya çok hazırlar." dedi.

Grup maçlarında sırasıyla İsrail, İrlanda ve Azerbaycan'la karşılaşacaklarını dile getiren Temiz, şampiyon gidecekleri Fransa'dan yine şampiyon dönmek istediklerini vurguladı.

Ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını anlatan Temiz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımızın azmini görünce biz şampiyon olarak döneceğimize inanıyoruz. Arkadaşlarımız çok tecrübeli. Birçok Avrupa ve dünya şampiyonasına katıldılar. Şampiyon olmanın zor olduğunu biliyorlar ve tekrar şampiyon kalmanın zorluğunun da bilincindeler. Dolayısıyla o şekilde bir çalışma içindeler. Biz her zaman söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu alanda en iyisi ve dünyada futbol Türkiye'den sorulacak. Bunun üzerine de çalışmalarımız devam ediyor."

Temiz, gruptan çıktıktan sonra tek maç eleminasyon sistemiyle finale kadar yükselmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İspanya, Polonya ve İngiltere gibi takımları iddialı gördüklerini kaydeden Temiz, "Finalde kim olursa olsun şampiyon olacağımıza inanıyoruz ama bunun için 85 milyon vatandaşımızın duasını yanımızda hissetmek istiyoruz." ifadesini kullandı.