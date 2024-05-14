Amsterdam Üniversitesinden yapılan açıklamada, öğrenci ve çalışanların güvenliğinin garanti edilememesi sebebiyle, 14 Mayıs Salı ve 15 Mayıs Çarşamba günleri UvA'ya ait kampüslerdeki tüm binaların kapatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "13 Mayıs Pazartesi günü barışçıl başlayan gösterinin daha sonra yerleşme ve şiddet eylemlerine dönmesi nedeniyle UvA yönetiminin bu kararı almak zorunda olduğu ve kampüslerde eğitime 2 gün ara verildiği" aktarıldı.

Üniversite yönetimi, bundan sonraki süreçte, aktivistler yerine sadece kendi çalışanları ve öğrencileriyle müzakere süreci yürüteceğini vurguladı.

Öte yandan Leiden Üniversitesinin Lahey'deki Wijnhaven kampüsü ve Utrecht Üniversitesindeki eylemler yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Maastricht, Groningen ve Radboud üniversitelerindeki eylemler devam ediyor

UvA'daki olayların aksine Maastricht, Groningen ve Radboud üniversitelerindeki eylemlere polis müdahalesi gerçekleşmedi.

Geceyi kampüslerde kurdukları çadırlarda geçiren öğrenciler, üniversite yönetimlerinin İsrailli kurumlarla işbirliğini sona erdirene kadar kampüsten ayrılmayı düşünmediklerini iletti.

Groningen ile Maastricht Üniversitesi yönetimleri, eylemcilerin çevreye zarar vermemesi şartıyla pazartesi gecesini kampüste geçirmelerine izin verirken, eylemin uzaması ihtimalinde durumun günlük olarak yeniden değerlendirileceğini ifade etti.

Radboud Üniversitesi yönetiminin kampüsün boşaltılması talebini reddeden eylemcilere yönelik polis müdahalesi görülmezken, öğrenciler geceyi kampüste kurdukları yaklaşık 30 çadırda geçirdi.

Hollanda'daki üniversitelerde başlayan eylemler

Aralarında öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin de olduğu Filistin destekçisi grup, 6 Mayıs Pazartesi günü Amsterdam Üniversitesinin Roeterseiland kampüsünde Gazze ile dayanışmalarını göstermek amacıyla kamp kurmuş ve gece yarısından sonra polis sert şekilde müdahale ederek 125 kişiyi gözaltına almıştı.

Göstericiler, 7 Mayıs'ta yeniden Roeterseiland kampüsünde toplanıp yürüyüşe geçerek, üniversiteye ait şehir merkezindeki Binnengasthuis binasında kamp kurmaya başlamıştı.

Polis, 8 Mayıs Çarşamba günü göstericilere müdahale ederek 36 Filistin destekçisini gözaltına almıştı.

Utrecht Üniversitesi Kütüphanesinin avlusunu işgal eden göstericiler, 7 Mayıs'ta binanın girişine barikat kurarak Filistin'i destekleyen pankartlar asmıştı.

Polis, alanı terk etmemeleri üzerine gece yarısına doğru göstericilere müdahale ederek 50 kişiyi gözaltına almıştı.

Filistin destekçisi göstericiler, 8 Mayıs'ta yeniden Utrecht Üniversitesinde toplanmış ve polisin müdahalesinin ardından 40 gösterici üniversiteden uzaklaştırılarak başka bir noktada salıverilmişti.

Hollanda'daki akademisyenler, eylemcilere yönelik polisin sert müdahalesini ve İsrailli kurumlarla işbirliğini protesto etmek için birçok üniversitede eş zamanlı olarak 13 Mayıs Pazartesi kampüslerde toplandı.

UvA, Utrecht, Leiden gibi üniversitelerdeki eylemler sonlandırılırken, Maastricht, Groningen ve Radboud Üniversitesindeki yerleşme eylemleri sürüyor.

Hollanda'daki öğrenciler, ülkedeki üniversitelerden İsrail ile bağlantılı kurumlarla çalışmamasını, İsrailli kurumların ya da çalışanlarının içerisinde yer aldığı işbirliklerini sonlandırmasını ve bunu şeffaf bir şekilde yapmasını talep ediyor.