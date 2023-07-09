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Bartın'da sel nedeniyle sanayi sitesinde mahsur kalan işçiler helikopterle tahliye ediliyor

Bartın'da sel nedeniyle sanayi sitesinde mahsur kalan işçiler helikopterle tahliye ediliyor

Yaralanın olmadığı kazada ekipler, yolu trafiğe kapattı, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan tır, aynı yöndeki 41 AIL 346 ile 01 VJ 200 plakalı otomobillere çarptı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden 06 CRE 306 plakalı tıra, Düzce-Bolu il sınırında dağ yamacından kopan kayalar isabet etti.

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