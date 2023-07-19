Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

Otomobilde sıkışan bazı yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Kaza da yaralanan 7 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara istikameti Dilovası mevkisinde Murat Y'nin kullandığı 34 JL 9337 plakalı otomobil, aynı yönde giden Erdi M. idaresindeki 34 ECA 249 plakalı gıda yüklü kamyon la çarpıştı. Çarpışmanın ardından bariyerlere vurup bir süre sürüklenen otomobildeki 7 kişi yaralandı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.