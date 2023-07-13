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Otoyolda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazada yaralanan, aralarında çocukların da bulunduğu 9 kişi, Gerede Devlet Hastanesi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ve Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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