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Otoyol ile kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Bu arada İstanbul istikameti Yeşilyayla ve Hendek gişeleri arasında meydana gelen hasarlı kazalar ve araç arızaları nedeniyle ulaşım aksıyor.

Gümüşova rampaları, Yongalık köyü ve Yeşilyayla mevkilerinde zaman zaman ulaşımda yoğunluk görülüyor.

Düzce geçişi İstanbul istikametinde Üçköprü, Kaynaşlı, Düzce ve Gölyaka gişeleri arasında araç hareketliliği devam ediyor.

D-100 kara yolunun Karabük-Gerede kesiminde de yer yer araç sayısı artıyor.

Otoyolun Bolu kesimi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa ve Köroğlu rampaları, Çaydurt, Yumrukaya ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor.

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