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Kaza nedeniyle ulaşama kapanan Ankara istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

Yaralanan sürücüler ile motosikletteki Başak K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Tavşancıl Mahallesi mevkisinde, Adem D'nin kullandığı 54 DA 501 plakalı kereste yüklü kamyon, Sami K. idaresindeki 06 L 8047 plakalı kamyon ve Ahmet K. yönetimindeki 16 BJB 321 plakalı motosiklet çarpıştı.

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