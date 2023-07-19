İSTANBUL AA- THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara Esenboğa Havalimanı ve Londra Stansted Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 3 günü (çarşamba, cuma ve pazar) icra edilecek.

Açıklamada yeni hat açılışı hakkında görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Kerem Sarp, şunları kaydetti:

"Bugün başlattığımız Ankara-Londra seferleriyle iki ülke arasında yeni bir hava köprüsü kurmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Genişleyen uçuş ağımız ve uygun fiyat politikamızla misafirlerimizin beklentilerini AnadoluJet ayrıcalığıyla karşılamak için gayretle çalışıyoruz. Bu gayreti de başarılarımızla taçlandırmaya devam edeceğimize inancım tam."