İSTANBUL AA- 28 Nisan'da vizyona girecek filmi ve Türkiye'de animasyon sektörünü AA'ya değerlendiren Doğmuş, yaklaşık 12 yıldır 3D ve 2D çizgi film yapımcılığı ve yönetmenliği yaptığını belirterek, "Animasyon çizgi filmleri, bölgelerimizin tanıtılmasıyla alakalı çok ciddi bir karşılık buldu. Daha önce yapılan 'Rafadan Tayfa: Göbeklitepe' ve en son çıkan 'Mannu Çanakkale'de örneklerinde de bunu gördük. Biz de Kapadokya ile alakalı bir şey yapalım dedik." ifadelerini kullandı.

Doğmuş, Kapadokya'nın yeni animasyon film projeleri için en uygun bölge olduğunu aktararak, "Animasyon filmlerde hayal etmek, hayali uygulamak biraz daha kolay. Kapadokya'nın masallar şehri olması durumu var. Biz de bunun üzerine giderek, bir masallar şehrinde macera dolu yaşam ortaya çıkarttık." diye konuştu.

"Sektörümüz dünya genelinde koşma evresine geldi"

İsa Doğmuş, okul gezisi için Kapadokya’ya giden Elif ve arkadaşlarının, kendilerini fantastik bir maceranın içinde bulmasını konu alan yapımın, TRT Çocuk'un sevilen çizgi dizisi "Elif ve Arkadaşları"nın ilk sinema filmi olduğunu dile getirdi.

Filmin uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlandığını sözlerine ekleyen Doğmuş, TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hazırlandığının altını çizdi.

Doğmuş, Türkiye'deki animasyon sektörünün mevcut durumuna da değinerek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'de animasyon filmler, TRT Çocuk kanalının kurulmasıyla birlikte başladı. Önce kendi kültürümüze yakın işlerimizle başladık. Biz bunu sektörümüzde emekleme, yürüme ve koşma dönemi olarak adlandırıyoruz. Yaklaşık 13-14 yıldan beri sektörümüz dünya genelinde koşma evresine geldi. Öyle ki sinemada ve YouTube'da videoların izlenme rekorları kırması, Türkiye'de yaptığımız işlerin pazarlanmasının tüm sahalarda yer alması, yurt dışında bunun bir karşılık görmesi, sektörümüzün gitgide gelişerek devam ettiğini gösterdi."

Gençlerin animasyona yönelik ilgisinin de giderek arttığının altını çizen Doğmuş, "3 yıl önce liselerde animasyon bölümleri açıldı. Üniversiteler zaten yoğun bir şekilde animasyon bölümleri açıyor. Firmalarımız gelişiyor ve büyüyor. Başta TRT olmak üzere, animasyon alanında iş alımı yapan kanallarımızla Türkiye'de giderek büyüyen bir sektör var. Animasyon sektöründe dünyadaki pazar payında da yerimizi almaya başladık." dedi.

Senaryosunu Arzu Demirel'in kaleme aldığı film, Elif, Kerem, Selim ve Ayşe'nin İpek Öğretmen ile Kapadokya'ya yaptığı geziyi konu ediyor.

Tanıştıkları rehberin Kapadokya ile ilgili bir efsaneyi anlatmasının ardından, Elif ve dostları sabah uyandıklarında kendilerini efsanenin içinde bulur.

Toplam 73 dakika süren macera ve komedi türündeki filmin müziklerini Ulaş Kuvanç yaptı.