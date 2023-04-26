YOZGAT AA- Oktay, Kırıkkale Garı'nda düzenlenen Millet Bahçesi, Bilim Merkezi ve Yahşihan Yenişehir Köprülü Kavşağı ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Milleti için gece gündüz çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırıkkale'ye selamlarını ileten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorum, hepiniz Cumhurbaşkanı'mızı bekliyorsunuz. Cumhurbaşkanı'mız bizimle, biz de Cumhurbaşkanı'mızlayız. Mekan fark etmez, hepinizin gönlünde ayrı bir yeri var. Onun gönlünde de siz değerli Kırıkkaleli kardeşlerimizin ayrı bir yeri var. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bu ülkeyi, bu milleti o kadar çok seviyor ki gece uyku bilmez, gündüz yorulmak bilmez. Çünkü aşkla şevkle sevdayla çalışıyor. Yarın çok daha hızlı, daha dinamik, daha coşkulu çalışabilmek için, bıkmadan usanmadan, yorulmadan çalışabilmek için sadece küçük bir ara vermesi gerekti. Kırıkkale'den öyle bir ses verelim ki Cumhurbaşkanı'mıza moral olsun, tüm dünya duysun. Tayyip Erdoğan burada olsun ya da olmasın, onun sizlerle arasında gönülden gönüle kurduğu bir köprü var. Kalpten kalbe giden gizli bir yol var. Rabb'im kalplerimizi birbirimize daha da ısındırsın, muhabbetimizi, dayanışmamamızı daim eylesin."

73 milyon yolcu hızlı tren kullandı

Fuat Oktay, bugün sadece Kırıkkale'ye değil, Ankara'dan Sivas'a kadar tüm bölge illere çağ atlatacak muhteşem bir projenin açılışını yapmak üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin hayırlı olmasını dileyen Oktay, hem Kırıkkale'ye çok büyük değer katacak, hem de Türkiye'yi bu alanda farklı bir lige taşıyacak bir ulaşım projesini hizmete açtıklarını dile getirdi.

Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla 2009'da ilk defa Ankara-Eskişehir, 2011'de Ankara-Konya, 2014'te Eskişehir-İstanbul, Konya-İstanbul, 2022 başında da Konya-Karaman hatlarını hizmete açarak tanıştırdıklarını, bu atılımları devam ettirdiklerini anımsatan Oktay, şimdiye kadar, yüksek hızlı trenin rahatlığını tecrübe eden yolcu sayısının 73 milyona ulaştığını ifade etti.

Bu hizmet zincirine bugün 405 kilometre uzunluğunda yeni bir altın halka eklediklerini vurgulayan Oktay, şunları söyledi:

"Ankara-Sivas hattının da ilave edilmesiyle, Ankara merkezli yüksek hızlı demiryolu ağımızın en kritik aşamalarından birini daha tamamlıyoruz. Ankara-Sivas hattımız, Edirne'den Kars'a uzanan doğu-batı hızlı demiryolu koridorunun da önemli bir parçası olacaktır. Bu hattın devreye girmesiyle toplam demiryolu uzunluğunu 13 bin 896 kilometreye, hızlı tren hat uzunluğunu ise 2 bin 228 kilometreye çıkarıyoruz. Halihazırda toplam 3 bin 593 kilometre uzunluğunda hızlı tren hattında yapım çalışmaları devam ediyor. İnşallah Türkiye'yi diğer alanlarda olduğu gibi hızlı tren ve yüksek hızlı trende de dünyanın lider ülkelerinden biri haline getireceğiz. Birileri bunu anlayamaz tabii. Kılıçdaroğlu ve avanesi ne diyordu? 'Fransa'daki gibi olmaz' diyorlardı ya? Halbuki biz 'dünya liderliğine oynuyoruz' diyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye en üst ligdedir, birilerini izleme noktasında değildir. Onu Kılıçdaroğlu ile avanesi düşünsün. Onlar oradalar. Birilerinden aferin alma peşindeler. Biz yolumuza devam edelim."