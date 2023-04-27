Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızlı trenin mayıs sonuna kadar ücretsiz olduğunu açıklamasının ardından internet üzerinden rezervasyon yaptıran vatandaşlar, YHT Garı'nda ve bilet gişesi önünde yoğunluk oluşturdu.

Yolcular, bilet kontrolünün ardından bindikleri trenle Ankara'ya doğru yola çıktı.

Sivas'tan yola çıkan, Kırıkkale ve Yozgat istasyonlarında duracak trenin 460 yolcuyla Ankara'ya ulaşması bekleniyor.

Yolcular memnuniyetini dile getirdi

Yolculardan İsmail Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

Tren seferlerinin 1 ay ücretsiz olmasının memnuniyetini yaşadığını belirten Öztürk, "İstanbul'a gidecektik, dün biletlerin 1 ay ücretsiz olduğunu duyunca buraya yönlendik." dedi.

Eyüp Demir, Sivas'ta yıllardır beklenen projenin hayata geçmesinin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çocuğumla Ankara'ya gideceğim, gezip geri döneceğim. Sivas'a büyük hizmetler sağlandı. İlk kez hızlı trene bineceğimden dolayı çok sevinçliyim." diye konuştu.

Sivas'ta üniversite öğrenci olan Afyonkarahisarlı Betül Bacak, ulaşım açısından güzel bir hizmet olduğunu söyledi.

Bacak, tren biletlerinin 1 ay ücretsiz olmasının da kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Saliha Kaya, ilk kez hızlı trene bindiğini ve mutlu olduğunu ifade etti.

Kaya, Ankara'ya gezmek maksadıyla gittiğini ve akşam döneceğini dile getirerek, "Emeği geçenlere teşekkür ederim. 1 ay boyunca ücretsiz, imkan bulursak yeniden gitmeyi isterim." diye konuştu.

Bahattin Danış, Sivas'ın yıllardır beklediği bir hizmetin gerçekleşmesinin mutluluğunu taşıdığını belirtti.

Emeği geçenlere teşekkür eden Danış, "Allah devletimize zeval vermesin, Cumhurbaşkanı'mızı her türlü bela ve hastalıklardan korusun. Hızlı tren Sivas için büyük bir nimet. İş maksadıyla Ankara'ya gidiyorum ve 2 hafta durup döneceğim. Cumhurbaşkanı'mız bu ülke için çok şeyler yaptı, bu inkar edilemez, Allah ondan razı olsun." ifadelerini kullandı.

AA