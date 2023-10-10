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Yaklaşık 20 milyon lira değerinde olduğu belirtilen altın varaklı kitaplara el konuldu, 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bursa'da bir binada 50 göçmen yakalandı

Bursa'da bir binada 50 göçmen yakalandı

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerinde 13. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen Yahudilikle ilgili 3 İbranice el yazması kitap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kahramankazan ilçesinde istihbari çalışmalar neticesinde, 6 Ekim'de 4 kişinin söz konusu tarihi eserler için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaşıldı.

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