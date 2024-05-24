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Anlaşmaya göre, ülke ofisi, BM Kadın'ın ülke ofisi görevlerini yerine getirmek üzere Ankara'da kurulacak.

Diğer şehirlerde kurulabilecek tüm ilave ofisler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının önceden alınacak onayına tabi olacak. Bu tür bir saha ofisi ülke ofisinin parçası kabul edilecek.

Tezkeresinin gerekçesinde, BM Kadın'ın Türkiye'ye yönelik proje ve sair çalışmalarının BM Kalkınma Programı (UNDP) çatısı altında faaliyet gösteren BM Kadın Ülke Program Ofisi tarafından yürütüldüğü anımsatılarak, "2015 yılından bu yana İstanbul'da Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisine ev sahipliği yaptığımız BM Kadın ile ülkemiz arasındaki yapıcı işbirliği ve anılan Ülke Program Ofisinin faaliyetlerinin kapsamı göz önünde bulundurularak, BM Kadın Ülke Program Ofisi'nin ülkemizdeki diğer BM program ve kuruluşlarına bağlı olmaksızın daha etkin şekilde faaliyet gösterebilmesi, tüzel kişilik kazanarak hukuki, idari işlemlerini münferiden yürütebilmesi, ülkemiz makamlarıyla doğrudan işbirliği yapabilmesi ve hesap verebilirliğinin artırılmasının sağlanmasında yarar bulunduğu değerlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bu amaçla, Ankara'da BM Kadın Ülke Ofisi'nin kurulmasını ve 13 Ekim 2014 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanan Türkiye ve BM Kadın Arasında BM Kadın Avrupa ve Orta Asya Bölge Ofisi'nin İstanbul'da Kurulmasına İlişkin Anlaşma'nın gerekli uyarlamalar yapılarak ülke ofisine uygulanmasını öngören anlaşmanın 27 Şubat'ta imzalandığı kaydedildi.