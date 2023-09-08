ANKARA (AA) - Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Carlos Martins Ceglia ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara'daki diplomatik temsilciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlik, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bandosu eşliğinde Türkiye ve Brezilya milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Burada konuşan Bozay, resepsiyonda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Brezilya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin örnek teşkil ettiğini söyledi.

Bozay, "Eminim ki Brezilya ve Türkiye gibi benzer düşünen ülkeler küresel anlamda barışa, istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmak için daha fazlasını yapacaktır." dedi.

Büyükelçi Ceglia da Türkiye'nin 100. yıl dönümüne atıfta bulunarak, "Bu, büyük ulusun gelişim sürecinde bir dönüm noktası. Gurur duyacağımız çok şey var ve Brezilyalı şirketlerin bu ülkeye yatırım yapmaya devam etmesini umuyoruz." şeklinde konuştu.

Brezilyalı turistler için Türkiye'yi "bir mıknatıs" şeklinde tanımlayan Ceglia, bugünkü resepsiyona ilişkin "Zorluklar, yakınlıklar ve uluslararası ilişkilerdeki pozisyonlarımız açısından çok şey paylaşacağız. Bu kutlama daha pek çok başarıya imza atacağımız bir dönemin başlangıcı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Balkan da burada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulduğu 1858 yılından bu yana ilişkilerimizin, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki siyasi, ekonomik ve kültürel alışverişi geliştirme hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemesinden gurur duyuyoruz." dedi.

Brezilya'nın bölgedeki en büyük ticaret ortaklarından biri olduğunun altını çizen Balkan, "Geçen yıl ticaret hacmimiz 6 milyar ABD dolarına ulaştı, ancak ekonomilerimiz arasında işbirliği için çok daha fazla potansiyel olduğuna inanıyoruz ve her ikimiz de ticareti arttırmaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

"Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu yaklaşırken, ortaklık geçmişimizden tam anlamıyla faydalanabilir ve dünya meselelerine gerçek anlamda küresel bir bakış açısıyla yaklaşırken, BM reformu ihtiyacını da dile getirmeye devam edebiliriz." şeklinde konuşan Balkan, Brezilya'yı ulusal günü kutlamaları vesilesiyle tebrik etti.

Etkinlikte Muzenza Türkiye isimli capoeira grubu dans gösterisi yaptı.